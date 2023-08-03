Новая волна сообщений о минировании прошла в Пскове
По Пскову прошла очередная волна лжеминирований. Об этом ПАИ стало известно из собственных источников.
Ложные сообщения о минировании поступали в суды и больницы. В частности, поступило сообщение о минировании Псковской областной инфекционной клинической больницы.
Напомним, это далеко не первые ложные сообщения о минировании в Пскове. Например, подобная волна лжеминирований прошла в городе в марте 2022 года. Тогда звонки о минировании объектов поступали с территории Украины.
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