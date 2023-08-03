Более 737 млрд рублей заработал «Сбер» за полгода

11:59, 03 августа 2023, ПАИ

Итоги по Международным стандартам финансовой отчётности представил Сбербанк за шесть месяцев 2023 года. Так, чистая прибыль «Сбера» за установленный период возросла до 737,5 миллиарда рублей. Об этом ПАИ сообщили в финансовом учреждении.

Также, по итогам отчёта, рентабельность капитала у «Сбера» составила 25,5 %, а чистая прибыль за второй квартал оказалась 380,3 миллиарда рублей.

Глава банка Герман Греф прокомментировал результаты работы учреждения за полгода. По его словам, во втором квартале «Сбер» выдал максимальный за всю историю банка объём кредитов, что составило более 6,6 триллиона рублей. Помимо этого, глава «Сбера» рассказал, что, в свою очередь, кредитный портфель вырос на 7 % за квартал и приблизился к 35 триллионам рублей.

«Средства клиентов также растут высокими темпами – рост за квартал составил 9,2 %. «Сбер» укрепил рыночные позиции на всех ключевых банковских рынках», – подчеркнул Герман Греф.

Чистые процентные доходы финансового учреждения за период с апреля по июнь составили 597,6 миллиарда рублей. В банке подчеркнули, что рост показателей стал возможен благодаря увеличению работающих активов и восстановлению маржинальности бизнеса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, по итогам первого полугодия 2023 года чистые процентные доходы увеличились до 1,2 триллиона рублей.

Также положительная динамика стала наблюдаться и в чистых комиссионных доходах. Во втором квартале они составили 186,9 миллиарда рублей, а в первом полугодии 2022 года – 358 триллионов рублей.

Помимо этого, вырос и розничный портфель «Сбера». Так, за апрель – июнь этот показатель увеличился до 13,9 триллиона рублей (+7,3 % за квартал и +12,1 % с начала года).

Также вырос и ипотечный портфель – он превысил 8,5 триллиона рублей (8,1 % за квартал и +13,2 % с начала года), а портфель потребительских кредитов составил 3,8 триллиона рублей (+5,3 % за квартал и +8,1 % с начала года).

В банке также рассказали, что достичь операционных расходов на 398,2 миллиарда рублей (во втором квартале они выросли до 216,3 миллиарда рублей) позволило масштабное сокращение операционных затрат в 2022 году. Во втором квартале отношение расходов к доходам составило 26,1 %, за первое полугодие 2023 – 25,5 %.

Основываясь на сокращённых финансовых результатах Сбербанка по РПБГУ за шесть месяцев 2023 года, можно отметить, что чистая прибыль банка составила 727,8 миллиарда рублей при рентабельности капитала в 24,7 %. Так, только за июнь «Сбер» смог заработать 138,8 миллиарда рублей.