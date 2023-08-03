Автомобиль сбил велосипедиста в Стругах Красных

12:58, 03 августа 2023, ПАИ

Автомобиль Chevrolet Lacetti сбил велосипедиста на улице Крестьянской в Стругах Красных, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал велосипедист. Ему на месте оказывается помощь. Решается вопрос о его госпитализации.

По словам водителя автомобиля, велосипедист ехал на высокой скорости, а находящийся на дороге трактор загородил водителю машины видимость. Водитель не смог вовремя затормозить, в результате произошло столкновение автомобиля и велосипеда.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.