Директор ФК «Луки-Энергия» поделился впечатлениями от дерби Псковской области

14:29, 03 августа 2023, ПАИ

Директор футбольного клуба «Луки-Энергия» Сергей Поварещенков поделился с корреспондентом ПАИ впечатлениями от матча против «Пскова» в рамках первой стадии «Пути регионов» Кубка России по футболу, который завершился победой великолукской команды со счётом 2:3 вчера в Пскове на стадионе «Машиностроитель».

«Мне понравилось, что на нашу игру болельщики пришли, как на московский «Спартак». Это значит, что нас уважают, считают достойной командой. Атмосфера была хорошая», – отметил директор «Луки-Энергия».

«Я знал, что мы сильнее. Не хватало мастерства в завершающей стадии, – продолжил Сергей Поварещенков. – Мы по идее уже должны были вести три мяча в первом тайме, но не реализовали свои моменты».

Также директор футбольного клуба отметил, что команда долго возвращалась из Красноярска после игры с «Енисеем-2». «Игра, которая была в Красноярске, наложила отпечаток на нашу подготовку. Дорога заняла десять часов на самолёте и столько же на автобусе. У нас был всего день для восстановления. Мастерство Великих Лук, конечно, повыше, но надо отдать должное сопернику. И псковичи, и ребята, которые когда-то играли у нас в команде, были заряжены и хотели выиграть. Антон Шишаев, Александр Алексеев, Дмитрий Мотлахов – они составляли костяк «Пскова». Но мы тоже хотели победить, поэтому игра была обоюдоострая. Итог такой, какой есть», – рассказал Сергей Поварещенков.

«Я думаю, что по поводу судейства есть претензии и у нас, и у «Пскова, – отметил главный директор. – Насколько я знаю, Антон Шишаев сыграл рукой, когда забивал гол, и наш игрок Никита Шепет выбегал из вне игры. Но это футбольная жизнь, она всегда соизмерима с судейством».

Кроме того, Сергей Поварещенков поблагодарил болельщиков «Луки-Энергия», которые смогли поддержать команду на стадионе: «Около 70 великолукских болельщиков поддерживали нас на трибуне. Это очень важный этап нашей работы, потому что на каждом матче мы хотели бы видеть наших болельщиков. Нам было очень приятно, что они приехали поддержать и болели не слабее псковских фанатов».