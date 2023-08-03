Об истории кинофестиваля в псковской деревне рассказал его организатор

15:47, 03 августа 2023, ПАИ

Второй год подряд в деревне Колодье Гдовского района проходит междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп». Об истории его создания рассказал главный организатор мероприятия Михаил Мокиенко, пишет «АиФ-Псков».

«У меня пятеро детей, восемь внуков, скоро будет девятый. Так что я богатый дедушка. Всю жизнь занимался детьми: у меня был свой детский театр, я делал в Петербурге детскую телепередачу «В гостях у дедушки Мокея» – ежедневную, как «Спокойной ночи, малыши!» – отметил Михаил Мокиенко.

Он поделился, что однажды дети попросили его поиграть на аккордеоне. «У меня аккордеон, иногда с ними песни поём. Так они липнут ко мне: «Дедушка Миша, поиграй». И как-то, чтоб от них отстать, говорю: «Ребята, вот вам камера, придумайте сценарий и снимайте фильм, а я его смонтирую». Освободился от них на половину дня. Но потом они мне принесли кучу материала. Я смонтировал – и получилось кино», – рассказал организатор фестиваля.

Первый фильм, который сняла внучка Михаила Мокиенко, назывался «Супер-пупс».

«В прошлом году племянник привёз большой экран, проекционник, аппаратуру. Мы сделали большой концерт: приехали мои друзья-артисты. Но тогда это был такой деревенский междусобойчик. А потом мой сын, Никита, предложил сделать городской праздник. Обратились в администрацию, они откликнулись, предоставили нам площадку – местный Дом культуры. На фестиваль приехали мои друзья: актёры Татьяна Абрамова и Юрий Беляев, наш классик детской литературы Андрей Усачев, композитор Саша Пинегин. Тут такое представительное жюри было! Все работали для детей», – рассказал Михаил Мокиенко.

Интервью с организатором фестиваля читайте по ссылке.