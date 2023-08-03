Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Об истории кинофестиваля в псковской деревне рассказал его организатор

Второй год подряд в деревне Колодье Гдовского района проходит междеревенский кинофестиваль «Золотой шуруп». Об истории его создания рассказал главный организатор мероприятия Михаил Мокиенко, пишет «АиФ-Псков».

Фото из личного архива Михаила Мокиенко

«У меня пятеро детей, восемь внуков, скоро будет девятый. Так что я богатый дедушка. Всю жизнь занимался детьми: у меня был свой детский театр, я делал в Петербурге детскую телепередачу «В гостях у дедушки Мокея» – ежедневную, как «Спокойной ночи, малыши!» – отметил Михаил Мокиенко.

Он поделился, что однажды дети попросили его поиграть на аккордеоне. «У меня аккордеон, иногда с ними песни поём. Так они липнут ко мне: «Дедушка Миша, поиграй». И как-то, чтоб от них отстать, говорю: «Ребята, вот вам камера, придумайте сценарий и снимайте фильм, а я его смонтирую». Освободился от них на половину дня. Но потом они мне принесли кучу материала. Я смонтировал – и получилось кино», – рассказал организатор фестиваля.  

Первый фильм, который сняла внучка Михаила Мокиенко, назывался «Супер-пупс».

«В прошлом году племянник привёз большой экран, проекционник, аппаратуру. Мы сделали большой концерт: приехали мои друзья-артисты. Но тогда это был такой деревенский междусобойчик. А потом мой сын, Никита, предложил сделать городской праздник. Обратились в администрацию, они откликнулись, предоставили нам площадку – местный Дом культуры. На фестиваль приехали мои друзья: актёры Татьяна Абрамова и Юрий Беляев, наш классик детской литературы Андрей Усачев, композитор Саша Пинегин. Тут такое представительное жюри было! Все работали для детей», – рассказал Михаил Мокиенко.

Интервью с организатором фестиваля читайте по ссылке

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 августа 2023

Ливни, грозы и шквалистый ветер обрушатся на Псковскую область

03 августа 2023

Реставрация Псково-Печерского монастыря продлится ещё около двух лет

03 августа 2023

Почти 20 ТОС функционируют в Усвятском районе

03 августа 2023

Дом фольклора создадут в Псковской области

03 августа 2023

Анастасия Князькова: Бизнес-акселератор Lady007 позволит предпринимательницам развиваться и приносить благо своему региону

03 августа 2023

Специалист – о реставрации Псково-Печерского монастыря: Простоит минимум 150-200 лет

03 августа 2023

Об интересе к участию в бизнес-акселераторе Lady007 рассказала основательница мехового ателье

03 августа 2023

Об истории кинофестиваля в псковской деревне рассказал его организатор


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...