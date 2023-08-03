Потомки дворян Вохиных восстановили семейную историю в псковском музее

15:34, 03 августа 2023, ПАИ

Родственники дворян Вохиных посетили Псковский музей-заповедник. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

В Псковский музей-заповедник обратилась Елена Волкова, которая попросила предоставить доступ к предметам их предков, хранящимся в фондах. На основании новых данных родственники хотели восстановить хронологию развития своей семьи.

Елена Волкова пояснила, что интерес к псковским страницам жизни родственников появился после того, как потомки получили доступ к семейному архиву. Вохины, Булаевские и Моллеры были жителями Псковщины в разные периоды времени.

В музее пошли навстречу просьбе женщины, предоставив родственникам доступ к документам, находящимся в древлехранилище. По работам сотрудника Псковского музея-заповедника Юрия Киселёва, который занимался исследованием этого дворянского рода, родственники смогли восстановить некоторые факты, связанные с историей их семьи.

«Более четырёх часов мы провели в древлехранилище с любезными сотрудниками музея, восстанавливая историю нашего рода, рассматривая и комментируя вещи, фотографии. Мы сопоставляли факты и документы, которые были у нас на руках, с тем, что хранится в музее, и восстанавливали хронологию развития нашей семьи. Особое внимание, конечно же, вызвала у нас семейная реликвия – Евангелие XVII века, из рук в руки передававшееся из поколения в поколение от одного из родоначальников рода», – рассказала Елена Волкова.

Один из представителей рода – герой Отечественной войны 1812 года Николай Вохин. Он участвовал в большом количестве сражений, был неоднократно награжден за отвагу и доблесть. В отставку он ушел в 1841 году в звании генерал-майора и поселился в селе Булаево под Псковом.

В музее рассказали, что в 1990-х годах фонды учреждения пополнились предметами, принадлежавшими Николаю Вохину, среди которых особенно выделяются индийские шахматы XVI века, вырезанные из слоновой кости, а также походный ларец, который, по словам потомков, сопровождал его по дорогам войны и был при нем на Бородинском поле.

«Псковский музей-заповедник обладает достаточно большим предметным фондом рода Вохиных. Всего в коллекции насчитывается более 300 предметов. Так, портреты Василия Федоровича Вохина (XIX век) и Александры Петровны Вохиной (XIX век) представлены в картинной галерее. А часть переданных предметов, среди которых родовая печать и кубок из кокосового ореха с выгравированными портретами героев Отечественной войны 1812 года Кутузова, Витгенштейна и Платова, можно увидеть на выставке во Дворе Постникова «Чести своей никому не отдам», – заключили в учреждении.