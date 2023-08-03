Почти 20 ТОС функционируют в Усвятском районе
С активом Усвятского района встретился губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей поездки в муниципалитет сегодня, 3 августа, передаёт корреспондент ПАИ.
«Если говорить о ТОС, то их создано 19, и 12 из них участвуют в грантах. Но нужно больше», – сказал губернатор, призывая ТОС быть активными грантоприобретателями, так как, по его словам, ТОС без грантов теряет смысл.
Глава региона отметил, что у района хорошо выстроены отношения со всеми необходимыми структурами, в том числе с правительством Псковской области.
Михаил Ведерников также подчеркнул, что район активно помогает фронту и бойцам СВО.
«Мы – одна команда: администрация и активные жители. Пока есть такая команда, мы можем двигаться вперёд, так как главное – желание. Если оно есть, то появляются и возможности. Следуя этому принципу, мы и стараемся работать», – отметил глава Усвятского района Дмитрий Петров.
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