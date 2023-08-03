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Спорт

Уникальные награды ждут победителей и призёров соревнований SwimCup в Пскове

Соревнования на открытой воде SwimCup пройдут в Пскове 12 августа. Для спортсменов запланированы три дистанции – «Лайт» (1,7 километра), «Классик» (2,5 километра) и «Ультра» (пять километров). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Течение реки Великой умеренное. Заплывы на 2500 и 5000 метров пройдут сначала по течению до разворотных буев, а после разворота против течения на финиш. Дистанция 1700 метров пройдет против течения. На всем протяжении дистанций спортсменов на берегах реки Великой ждёт концентрация исторических памятников и природных красот.

В прошлом году победителей и призёров соревнований ждали уникальные награды. В этом году организаторы решили не изменять традиции. Всем, кто займёт места на пьедестале почёта, организаторы вручат перстни с символами древнего города: снетком и деньгой. Кубки победителей выполнены в виде вазы и щита.

В настоящее время на мероприятие зарегистрировалось более 110 спортсменов.

Спортивные выходные 13 августа в Пскове продолжит триатлон – участниками события готовятся стать около 80 человек.

Соревнования представляют собой заплыв на 1,5 километра по реке Великой – от Мирожского монастыря до Псковского кремля. Затем по улицам города участники проедут девять кругов веломаршрута общей протяженностью почти 40 километров. По Финскому парку пройдут три круга бегового испытания на девять километров.

На забеги-спутники псковского триатлона зарегистрировалось около 50 участников. Детский забег «Детинец» запланирован на дистанцию один километр, женский забег «Ольгинский» – на дистанцию пять километров.

Регистрация на спортивные события продолжается здесь и тут.

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