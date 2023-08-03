Реализацию проектов ТОС и активность жителей Усвятского района отметил Михаил Ведерников

20:00, 03 августа 2023, ПАИ

ТОС «Светлый путь» в деревне Церковище Усвятского района посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в муниципалитет сегодня, 3 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Главу региона встретили председатель ТОС «Светлый путь» Ирина Васильева и жители деревни, в том числе бабушки в костюмах, исполнившие русские народные песни.

«Четыре гранта мы уже реализовали. Также выиграли пятый, будем поэтапно его реализовывать. Так и планируем дальше», – отметила Ирина Васильева. В 2022 году ТОС «Светлый путь» реализовало два проекта, победивших в конкурсе проектов ТОС. Один из них – проект «Отдыхаем всей семьёй».

Кроме того, с помощью этого ТОС был реализован проект «Парк имени Ольги Сергеевой», направленный на дальнейшее благоустройство общественной территории возле филиала районного Дома культуры в Церковище. Там были установлены памятный знак, скамейки для отдыха и освещение.

Кроме того, в 2022 году ТОС «Светлый путь» приняло участие в областном конкурсе инициативных проектов с проектом «Парк имени Ольги Сергеевой». По итогам оценки конкурсной комиссии проект занял второе место. Стоимость проекта – 1,075 миллиона рублей, в их числе средства областной субсидии – 0,8925 миллиона рублей, местного бюджета – 0,1825 миллиона рублей. Срок исполнения по контракту – 1 сентября 2023 года. Отметим, что работы находятся в стадии завершения.

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Высокую оценку деятельность участников ТОС «Светлый путь» получила и от начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства Псковской области Елены Тимашовой, представителей депутатского корпуса областного Собрания и главы муниципального образования Дмитрия Петрова.

Отметим, что всего в деревне Церковище проживает 264 жителя.