Псковичей приглашают на мастер-класс по живописи

17:57, 03 августа 2023, ПАИ

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь от 14 до 35 лет принять участие в бесплатном мастер-классе по живописи «Тропические цветы» 11 августа. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

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Мастер-класс проведёт фотограф, художница и педагог Виктория Новикова.

«За 1,5 часа с помощью бумаги, кисточек и красок участники, не имеющие художественных навыков, смогут собрать каждый своё высказывание, в результате каждый получит незабываемую иллюстрацию тропических цветов, которую можно забрать с собой. Приобретённых умений хватит на то, чтобы впоследствии создавать работы по образу и подобию самостоятельно», – отметили в учреждении.

Занятие будет проходить в молодёжном центре Пскова по адресу Максима Горького, 15. Начало мероприятия в 18:30. Все принадлежности предоставляют организаторы.