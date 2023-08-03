Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковичей приглашают на мастер-класс по живописи

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь от 14 до 35 лет принять участие в бесплатном мастер-классе по живописи «Тропические цветы» 11 августа. Об этом ПАИ сообщили в учреждении. 

Фото: Псковский городской молодёжный центр

Мастер-класс проведёт фотограф, художница и педагог Виктория Новикова.

«За 1,5 часа с помощью бумаги, кисточек и красок участники, не имеющие художественных навыков, смогут собрать каждый своё высказывание, в результате каждый получит незабываемую иллюстрацию тропических цветов, которую можно забрать с собой. Приобретённых умений хватит на то, чтобы впоследствии создавать работы по образу и подобию самостоятельно», – отметили в учреждении. 

Занятие будет проходить в молодёжном центре Пскова по адресу Максима Горького, 15. Начало мероприятия в 18:30. Все принадлежности предоставляют организаторы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













03 августа 2023

15 новых мест допобразования детей создадут на базе Булынинской школы

03 августа 2023

Расчистка Псковско-Чудского озера идёт по нацпроекту

03 августа 2023

Актёр Сергей Светлаков приехал в Псков

03 августа 2023

Тямшанскую гимназию подготавливают к началу учебного года

03 августа 2023

Пять новых котельных запустят в Куньинском районе до начала отопительного сезона

03 августа 2023

Михаил Ведерников проверил благоустройство парка в Кунье

03 августа 2023

Реализацию проектов ТОС и активность жителей Усвятского района отметил Михаил Ведерников

03 августа 2023

Территорию около озера в Великолукском районе благоустроило молодёжное ТОС


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...