Более 1000 тонн хлебобулочных изделий произвёл куньинский завод за 2022 год

18:04, 03 августа 2023, ПАИ

Куньинский хлебозавод посетил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочего визита в муниципалитет сегодня, 3 августа, передаёт корреспондент ПАИ.

Директор предприятия Алексей Фёдоров рассказал о продукции хлебозавода. По его словам, её изготавливают без добавок, а срок хранения составляет 72 часа, что говорит о натуральности продукта.

«За прошлый год мы произвели более 1 000 тонн хлебобулочных изделий, из них 350 тонн идут в объекты социальной сферы Псковской области», – отметил директор завода.

Кроме того, первым промышленным предприятием, которое газифицировали в районе, стал Куньинский хлебозавод. 30 мая текущего года его подключили к газовым сетям. После подключения к природному газу предприятие снизило расходы в четыре раза, подчеркнул руководитель.

Отметим, ООО «Куньинский хлебозавод» выпускает 12 видов булочных изделий, шесть видов хлебов, четыре вида сухарей и печенье «Поречаночка», а также оказывает давальческие услуги (переработку) по выпуску хлебобулочных и сухарных изделий.

В 2022 году выпуск хлебобулочных изделий составил 1045,6 тонны (256,3 тонны хлеба, 760,3 тонны булочных изделий, 29 тонн сухарей) и 7,7 тонны печенья. За шесть месяцев 2023 года выпущено 470,8 тонны хлебобулочных изделий и 3,8 тонны печенья.