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Общество

Финал всероссийского конкурса «Крепости России» пройдёт в Изборске

С 2 по 6 августа на территории музея-заповедника «Изборск» проходит финал первой смены Всероссийского конкурса юных любителей военной истории «Крепости России» в номинации «Изборская крепость». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: ООД «Росрекон»

Участниками тематического лагеря стали молодые люди от 14 до 17 лет из разных регионов страны. Музей-заповедник «Изборск» подготовил обширную познавательно-развлекательную программу, включающую знакомство с разнообразными музейными экспозициями, экскурсии по Изборской крепости, посещение Словенских ключей и старинного Труворова городища.

Сотрудники Изборского музея-заповедника предложили юным талантам мастер-классы по ремеслам и интерактивные квесты «Путешествие из Изборска в Царьград», «Ганзейское путешествие», «Корсунская легенда». Кроме того, участники форума посетят выставку народных костюмов «Изборский хоровод» и познакомятся с самобытной культурой малого коренного народа сето. Заключительным событием проекта станет участие ребят в фестивале «Железный град», который откроется в Изборске 5 августа. Участники фестиваля исторической реконструкции воссоздадут в Изборской крепости эпизоды военной и мирной жизни Руси и Европы с XII по XVII век. На плато над Городищенским озером состоится конный рыцарский турнир, будут работать ярмарки и интерактивные площадки.

Напомним, что конкурс «Крепости России» организован Общероссийским общественным движением «Клубы исторической реконструкции России» совместно с Общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых». Для участия в смене конкурсанты выполняли творческие задания, посвящённые эпохе Развитого Средневековья.

Среди целей тематического лагеря «Изборская крепость» – развитие у детей и подростков интереса к национальной истории и культуре, к археологии, традициям и обычаям, к народному творчеству, промыслам и ремёслам, укрепление здоровья посредством подвижных этнографических игр и исторических турниров, создание атмосферы, способствующей дружбе и сотрудничеству между детьми разных возрастов.

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