В Пушкинских Горах перекроют дорогу к парковке около усадьбы поэта 4 августа
4 августа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будет закрыта для проезда на личном автотранспорте лесная дорога, ведущая непосредственно к парковке близ мемориальной усадьбы поэта. Как сообщили в музее со ссылкой на заместителя директора учреждения Екатерину Дмитриеву, на участке этой дороги будут вести ремонт: снимать старое дорожное покрытие.
Туристам, прибывающим в музей на личном транспорте, рекомендуют оставлять машины на бесплатных парковках в деревне Бугрово или у деревни Савкино. Пропуска на стоянку около Поэтической (Праздничной) поляны в Михайловском завтра продавать не будут.
Сотрудники Пушкинского заповедника приносят гостям свои извинения за временные неудобства и выражают надежду, что работы не затянутся: «И тогда совсем скоро у нас будет замечательно отремонтированная, благоустроенная дорога до Михайловского».
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