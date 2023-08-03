В Пушкинских Горах перекроют дорогу к парковке около усадьбы поэта 4 августа

18:34, 03 августа 2023, ПАИ

4 августа в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» будет закрыта для проезда на личном автотранспорте лесная дорога, ведущая непосредственно к парковке близ мемориальной усадьбы поэта. Как сообщили в музее со ссылкой на заместителя директора учреждения Екатерину Дмитриеву, на участке этой дороги будут вести ремонт: снимать старое дорожное покрытие.

Туристам, прибывающим в музей на личном транспорте, рекомендуют оставлять машины на бесплатных парковках в деревне Бугрово или у деревни Савкино. Пропуска на стоянку около Поэтической (Праздничной) поляны в Михайловском завтра продавать не будут.

Сотрудники Пушкинского заповедника приносят гостям свои извинения за временные неудобства и выражают надежду, что работы не затянутся: «И тогда совсем скоро у нас будет замечательно отремонтированная, благоустроенная дорога до Михайловского».