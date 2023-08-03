В Заплюсье вандалы сломали стол для настольного тенниса

18:53, 03 августа 2023, ПАИ

В Заплюсье вандалы сломали стол для настольного тенниса. Об этом ПАИ сообщила газета «Плюсский край».

«Посёлок никогда не будет благоустроен, если вы будете себя так вести. Всё делается для вас, но вы этого не понимаете», – прокомментировали ситуацию в администрации ГП «Заплюсье».

Отметим, что ранее вандалы повредили покрытие на спортивной площадке в посёлке Идрица Себежского района.