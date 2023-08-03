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Происшествия

Вандалы повредили воркаут-площадку в Идрице

Вандалы повредили покрытие на спортивной площадке в посёлке Идрица Себежского района. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

Фото здесь и далее: газета Себежского района «Призыв»

На спортивной площадке неизвестные вырвали две плитки покрытия, одна из которых брошена рядом, вторая отсутствует.

«Ничего не понимаю, кто это делает. Зачем? Каждый день рано утром занимаюсь на нашей площадке. Как был рад, что она появилась у нас в посёлке. Вижу: администрация косит траву, убирает мусор, контролирует, ИК-3 помогает, родители детишек часто помогают, сам часто мусор за ночными посиделками молодёжи убираю. Всегда Идрица всем миром справлялась с проблемами. Кого винить? Нет слов», – прокомментировал ситуацию постоянный читатель районной газеты.

Напомним, ранее новые шахматные фигуры в Себежском сквере повредили спустя месяц после их установки. По этому факту было возбуждено уголовное дело. Также вандалы сломали новые качели в Усвятах.

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