Трёхлетний ребёнок чуть не сорвался с балкона седьмого этажа в Чите
Трёхлетний ребёнок чуть не сорвался с балкона седьмого этажа в Чите, об этом сообщает интернет-портал «Чита.Ру».
На кадрах в Сети видно, что ребёнок зацепился за подоконник и зовёт маму. В это время люди с верхних этажей сбросили вниз одеяла, чтобы мальчика смогли поймать прохожие.
Ребёнка в итоге затащили в квартиру родители. Позже к ним нагрянула полиция.
Оказалось, что семья молодая и неблагополучная. В ней двое маленьких детей, которых изъяли правоохранительные органы.
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