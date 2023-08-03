Трёхлетний ребёнок чуть не сорвался с балкона седьмого этажа в Чите

20:02, 03 августа 2023, ПАИ

Трёхлетний ребёнок чуть не сорвался с балкона седьмого этажа в Чите, об этом сообщает интернет-портал «Чита.Ру».

На кадрах в Сети видно, что ребёнок зацепился за подоконник и зовёт маму. В это время люди с верхних этажей сбросили вниз одеяла, чтобы мальчика смогли поймать прохожие.

Ребёнка в итоге затащили в квартиру родители. Позже к ним нагрянула полиция.

Оказалось, что семья молодая и неблагополучная. В ней двое маленьких детей, которых изъяли правоохранительные органы.