15 новых мест допобразования детей создадут на базе Булынинской школы

20:42, 03 августа 2023, ПАИ

Ход капитального ремонта в МОУ «Булынинская средняя общеобразовательная школа» проконтролировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, передаёт корреспондент ПАИ.

Степень готовности объекта на данный момент составляет более 72 %.

В настоящее время строители произвели ремонт кровли, систем отопления, водоснабжения и водоотведения, уложили плитку в пищеблоке, произвели работы по подготовке стен к покраске и полов к укладке линолеума, к установке дверей, замене электрики.

Капремонт здания проводится в рамках реализации мероприятий регионального проекта «Модернизация школьных систем образования». Кроме того, в 2023 году в Великолукском районе планируют создать 165 новых мест дополнительного образования детей художественной и туристско-краеведческой направленности. В том числе на базе МОУ «Булынинская средняя школа» будет создано 15 новых мест допобразования детей художественной направленности в рамках нацпроекта «Образование».