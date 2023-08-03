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Вступительные испытания прошли в Псково-Печерской духовной семинарии

С 31 июля по 2 августа в Псково-Печерской духовной семинарии прошли вступительные испытания. Об этом ПАИ сообщили в образовательном учреждении.

Для поступления в духовную школу при Псково-Печерском монастыре прибыли абитуриенты из Московской, Санкт-Петербургской, Псковской, Тульской, Сергиево-Посадской, Улан-Удэнской, Горловской, Луганской, Чебоксарской, Енисейской, Тихорецкой и других епархий Русской православной церкви.

Во время проведения вступительных испытаний абитуриенты проживали в главном корпусе семинарии. Для них были организованы экскурсии по Псково-Печерскому монастырю: в Богом зданные пещеры, на Святую горку, в кельи преподобного Симеона (Желнина) и старца архимандрита Иоанна (Крестьянкина).

Ребята участвовали в богослужебной жизни монастыря, проводили совместные утренние и вечерние молитвенные правила, знакомились с укладом жизни обители.

В ходе испытаний абитуриенты написали сочинение на церковно-историческую тему, прошли музыкальное прослушивание, тестирование по русскому языку и истории России, а также собеседование с членами приёмной комиссии.

Работу приёмной комиссии возглавил митрополит Псковский и Порховский Тихон. Также в комиссию вошли иеромонах Андрей (Коротков), и. о. наместника Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев), кандидат исторических наук, проректор по учебной работе Псково-Печерской духовной семинарии, доцент В. А. Дмитриев, духовник студентов первого курса семинарии иеромонах Гавриил (Асташкин), доктор филологических наук, заведующая кафедрой филологических дисциплин профессор Л. И. Маршева, секретарь приёмной комиссии К. А. Цырельчук.

Во время собеседования абитуриенты показали уровень знаний молитв и тропарей двунадесятых праздников, священной истории Ветхого и Нового заветов, катехизиса, основ богослужебного устава, навыки чтения на церковнославянском языке.

По итогам вступительных испытаний на первый курс Псково-Печерской духовной семинарии будут зачислены 22 студента.

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