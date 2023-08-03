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Общество

86 нелегалов отправили из Псковской области на родину

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, за семь месяца 2023 года из региона сотрудниками органов принудительного исполнения было выдворено 86 иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Напоминаем, что одной из категорий исполнительных документов, поступающих на исполнение в Управление Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, являются решения судов о принудительном выдворении иностранных граждан или лиц без гражданства за пределы России.

Выдворение иностранных граждан проводится на основании решения суда. Поводом для принятия такого решения в основном является нарушение сроков пребывания на территории России либо нарушение правил трудовой деятельности. До проведения процедуры выдворения иностранные граждане находятся в специальном учреждении для содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих депортации или административному выдворению. Таких граждан сотрудники органа принудительного исполнения поместили уже более 50.

Нарушения правил нахождения на территории Российской Федерации выявляют сотрудники Управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области, в результате чего в отношении всех граждан составляются протоколы.

Также домой отправлены и те граждане, которые отчаянно пытались пересечь границу и попасть на территорию Европы. Неоднократно данные попытки пресекались сотрудниками Погрануправления ФСБ России по Псковской области.

В основном нелегалами становятся граждане Узбекстана, Таджикистана, Египта, Азербайджана, Индии и т. д.

Въезд в Россию для выдворенцев закрыт на 5 лет.

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