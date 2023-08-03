Стадион Лычёвской школы в Великолукском районе требует капитального ремонта

21:42, 03 августа 2023, ПАИ

На вопрос о капитальном ремонте стадиона Лычёвской школы ответил Михаил Ведерников в рамках рабочего визита в Великолукский район. Об этом сообщила газета Великолукского района «Наш путь».

В ходе встречи главы региона с активом Великолукского района директор Лычёвской школы Борис Захаров обратился к губернатору с вопросом о благоустройстве территории пришкольного стадиона, техническая оснащённость которого не соответствует нормативным требованиям.

«В 2022 году администрацией Великолукского района была выполнена проектно-сметная документация и получено положительное заключение госэкспертизы. Заявка на предоставление субсидии была направлена в органы исполнительной власти. Но окончательное решение по этому вопросу так и не было принято. Просим вас оказать содействие в проведении капитального ремонта стадиона», – отметил директор школы.

В свою очередь глава региона обратил внимание, что у этого вопроса есть минимум два решения: первый – попытаться войти в федеральную программу ремонта пришкольных плоскостных спортивных сооружений, второй – присоединиться к проекту «Газпром – детям».

«В любом случае решение будет», – подчеркнул Михаил Ведерников, поручив председателю комитета по образованию Псковской области Андрею Ермакову проработать все возможные варианты решения вопроса с необходимостью ремонта стадиона, а также самой Лычёвской школы.