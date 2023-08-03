В Пскове продолжается ремонт улицы Яна Фабрициуса

22:24, 03 августа 2023, ПАИ

На участке от улицы Металлистов до улицы Вокзальной уже выполнено устройство хозяйственно-бытовой канализации и водопровода, переустройство тепловых сетей, установка опор освещения. Об этом глава города Пскова Борис Елкин сообщил в своём телеграм-канале.

Сейчас на перекрёстке улиц Яна Фабрициуса и Металлистов дорожники завершают монтаж ливневой канализации. На проезжей части улицы работы по устройству основания дорожной одежды выполнены на 80 %. До конца августа подрядчик уложит асфальт.

«На объекте есть небольшое отставание, но подрядчик обещает открыть рабочее движение автотранспорта к началу учебного года», – отметил глава города.