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Общество

Пандус устанавливают в Струго-Красненском доме детского творчества

В Доме детского творчества в Стругах Красных приступили к установке пандуса по программе «Доступная среда». Кроме того, здесь же будет сделана тротуарная дорожка, ведущая к пандусу. Об этом ПАИ сообщила газета «Струги».

Фото газеты «Струги»

Средства на эти цели выделены из местного бюджета. До этого такой же пандус был установлен в Струго-Красненской средней школе. Школьное оборудование для детей-инвалидов – необходимая составляющая инклюзивного образования, открывающая детям с ограниченными возможностями путь к обучению вместе со своими сверстниками.

Вход в школу, как и в учреждения дополнительного образования, должен быть оборудован пандусом или иным приспособлением, обеспечивающим беспрепятственный вход лицам с ограниченными возможностями здоровья. 

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