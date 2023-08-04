Пандус устанавливают в Струго-Красненском доме детского творчества

00:00, 04 августа 2023, ПАИ

В Доме детского творчества в Стругах Красных приступили к установке пандуса по программе «Доступная среда». Кроме того, здесь же будет сделана тротуарная дорожка, ведущая к пандусу. Об этом ПАИ сообщила газета «Струги».

Средства на эти цели выделены из местного бюджета. До этого такой же пандус был установлен в Струго-Красненской средней школе. Школьное оборудование для детей-инвалидов – необходимая составляющая инклюзивного образования, открывающая детям с ограниченными возможностями путь к обучению вместе со своими сверстниками.

Вход в школу, как и в учреждения дополнительного образования, должен быть оборудован пандусом или иным приспособлением, обеспечивающим беспрепятственный вход лицам с ограниченными возможностями здоровья.