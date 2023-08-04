В Палкино прошла выставка-ярмарка изделий народных промыслов
В Палкино прошла выставка-ярмарка изделий народных промыслов, приуроченная к Дню города. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».
Свои работы представили островские мастера декоративно-прикладного творчества центра культуры «Юбилейный».
Работы женщин поразили посетителей своими красками и разнообразием сюжетов. Все желающие могли оценить мастерство, талант и труд умелиц. На мероприятии были представлены изделия в стиле канзаши и вязаные игрушки.
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03 августа 2023
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