В Палкино прошла выставка-ярмарка изделий народных промыслов

23:38, 03 августа 2023, ПАИ

В Палкино прошла выставка-ярмарка изделий народных промыслов, приуроченная к Дню города. Об этом ПАИ сообщила газета «Островские вести».

Свои работы представили островские мастера декоративно-прикладного творчества центра культуры «Юбилейный».

Работы женщин поразили посетителей своими красками и разнообразием сюжетов. Все желающие могли оценить мастерство, талант и труд умелиц. На мероприятии были представлены изделия в стиле канзаши и вязаные игрушки.