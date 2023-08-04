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Общество

Умываться росой советует женщинам сегодня народный календарь 

День Марии Ягодницы наступил по народному календарю, сообщает calend.ru.

Отношение православной и католической церквей к Магдалине различается. Если в католицизме ее отождествляют с кающейся блудницей из Вифании, то в православии Марию почитают исключительно как мироносицу.

Мария происходила из галилейского города Магдалы (отсюда и прозвище). В Новом завете ее имя упоминается лишь в нескольких эпизодах. В частности, известно, что Иисус излечил ее от одержимости семью бесами, после чего она последовала за Спасителем и стала служить ему. Магдалина была на Голгофе во время казни Христа, а позже стала одной из жен-мироносиц, которые пришли умаслить его тело. Именно Мария Магдалина первой увидела воскресшего Иисуса и возвестила об этом чуде апостолам.

Считается, что Магдалина проповедовала христианство в Риме, помогая Иоанну Богослову. Смерть ее была мирной: святая скончалась в Эфесе. В православии Марию почитают как равноапостольную святую.

В этот день на Руси было принято отправляться в лес за ягодами – черной и красной смородиной, черникой. Хозяйки занимались их заготовкой на зиму – варили варенья и компоты. Поэтому святую Марию называли Ягодницей и Сладостницей.

В поле же работать не рекомендовалось. Считалось, что в этот день велик риск пострадать от молнии. В то же время гроза, случившаяся на Магдалину, предвещала хорошее: «Коли гроза – сена будет за глаза».

В этот день обращали внимание на то, насколько обильно выпадет роса. Если поля поутру были сырыми, приходилось ожидать серого льна: по поверью, именно роса на Магдалину уничтожает белизну льна, да еще и останавливает его рост. Так и говорили: «На Марию сильные росы – льны будут серы и косы». Вместе с тем, утренняя роса в этот день обладала чудодейственными свойствами: женщины, умываясь ею, верили, что это придаст лицу белизну и чистоту.

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