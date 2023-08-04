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Общество

Девять квартир закупили для врачей в Псковской области с начала года

Девять квартир приобрели для врачей в Псковской области с начала 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по управлению государственным имуществом.

Фото здесь и далее: комитет по управлению государственным имуществом Псковской области

«Продолжается работа по приобретению квартир для обеспечения врачей Псковской области служебным жильем», – отметили в комитете.

Так, за июль 2023 года врачам приобрели две квартиры: двухкомнатную в Великих Луках и однокомнатную в Пскове, запланировано купить ещё 13.

«Данная работа ведется с целью реализации государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем», которая утверждена постановлением администрации области от 28.10.2013 № 504» – заключили в комитете.  

Ранее сообщалось, что дополнительные ежемесячные социальные выплаты для медицинских работников ввели в Псковской области.

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