Девять квартир закупили для врачей в Псковской области с начала года
Девять квартир приобрели для врачей в Псковской области с начала 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по управлению государственным имуществом.
«Продолжается работа по приобретению квартир для обеспечения врачей Псковской области служебным жильем», – отметили в комитете.
Так, за июль 2023 года врачам приобрели две квартиры: двухкомнатную в Великих Луках и однокомнатную в Пскове, запланировано купить ещё 13.
«Данная работа ведется с целью реализации государственной программы Псковской области «Обеспечение населения области доступным и комфортным жильем», которая утверждена постановлением администрации области от 28.10.2013 № 504» – заключили в комитете.
Ранее сообщалось, что дополнительные ежемесячные социальные выплаты для медицинских работников ввели в Псковской области.
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