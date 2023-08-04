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Общество

Фестиваль дикой природы пройдет в Бежаницах 19 августа

Фестиваль дикой природы «Росянка Fest» пройдет в Бежаницах 19 августа. Об этом сообщается в группе Полистовского заповедника в соцсети «ВКонтакте».  

Фото: группа Полистовского заповедника в соцсети «ВКонтакте»

В рамках мероприятия можно будет посетить экологический лекторий, мобильный планетарий и мини-экскурсию на болотце Озерки. «К нам в гости приедут специалисты из других болотных заповедников и национальных парков страны, например из Васюганского, Водлозерского и Рдейского. Они расскажут о своих территориях и проведут экологические мастер-классы», – отметили в заповеднике.

Также пройдут творческие мастер-классы. Откроется и закроется фестиваль концертом, а ещё планируется театральное выступления. На протяжении всего мероприятия будет действовать ярмарка, на которой будут представлены ремесленники из Псковской области.

«Мы еще готовим несколько сюрпризов, надеемся все удастся реализовать! Начинаем праздник в 14:00 в парке Усадище, ждем всех!» – отметили в учреждении.  

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