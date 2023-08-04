Владимир Путин вручил звёзды Героев России псковским десантникам

10:17, 04 августа 2023, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин вручил высшие государственные награды героям специальной военной операции, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач. Мероприятие прошло в Екатерининском зале Кремля 2 августа. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Среди награждённых были и военнослужащие 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой, ордена Суворова дивизии.

Так, звезду Героя Российской Федерации получил гвардии капитан Жумагельды Нурахметов.

Также звезду Героя Российской Федерации вручили гвардии младшему лейтенанту 76-й дивизии Сергею Пятину.