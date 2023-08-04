15 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Пскове
15 человек экстренно эвакуировали из девятиэтажного дома в Пскове из-за возгорания одной из квартир. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
Пожар произошёл на улице Генерала Маргелова в доме № 15 в квартире на восьмом этаже.
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Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
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Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"
К месту происшествия первыми прибыли сотрудники ГИБДД, которые начали проводить эвакуацию жильцов дома. Полицейские вывели из дома 15 человек, в том числе троих детей.
Также на место прибыла хозяйка квартиры. Она сообщила, что в квартире никто не находится.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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