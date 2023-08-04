15 человек эвакуировали из-за пожара в многоквартирном доме в Пскове

09:43, 04 августа 2023, ПАИ

15 человек экстренно эвакуировали из девятиэтажного дома в Пскове из-за возгорания одной из квартир. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Пожар произошёл на улице Генерала Маргелова в доме № 15 в квартире на восьмом этаже.



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"



Фото: Telegram-канал "ПАИ. Псковская сводка"















К месту происшествия первыми прибыли сотрудники ГИБДД, которые начали проводить эвакуацию жильцов дома. Полицейские вывели из дома 15 человек, в том числе троих детей.

Также на место прибыла хозяйка квартиры. Она сообщила, что в квартире никто не находится.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.