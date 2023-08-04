«Луки-Энергия» сыграет с «Иркутском» в третьем туре ФНЛ-2

11:10, 04 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с «Иркутском» в рамках третьего тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» 6 августа в 15:00. Об этом сообщается в группе «ФК Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

Цена входного билета, который можно приобрести в кассе стадиона, составит 100 рублей.

«Луки-Энергия» приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите на «Экспрессе» в этом домашнем матче нашу футбольную команду», – отмечается в сообщении клуба.

Напомним, что недавно великолучане одолели «Псков» в выездном матче Кубка России по футболу и прошли в стадию 1/128 финала.