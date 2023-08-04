Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

«Луки-Энергия» сыграет с «Иркутском» в третьем туре ФНЛ-2

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с «Иркутском» в рамках третьего тура первенства России среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» 6 августа в 15:00. Об этом сообщается в группе «ФК Луки-Энергия» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Елена Костюкович

Цена входного билета, который можно приобрести в кассе стадиона, составит 100 рублей.

«Луки-Энергия» приглашает всех на стадион! С семьями и друзьями поддержите на «Экспрессе» в этом домашнем матче нашу футбольную команду», – отмечается в сообщении клуба.

Напомним, что недавно великолучане одолели «Псков» в выездном матче Кубка России по футболу и прошли в стадию 1/128 финала.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 августа 2023

Региональный этап чемпионата России по футболу 8х8 впервые пройдёт в Псковской области

04 августа 2023

«Луки-Энергия» сыграет с «Иркутском» в третьем туре ФНЛ-2

03 августа 2023

Стадион Лычёвской школы в Великолукском районе требует капитального ремонта

03 августа 2023

Четыре псковича выступят на первенстве России по гребле

03 августа 2023

Уникальные награды ждут победителей и призёров соревнований SwimCup в Пскове

03 августа 2023

Директор ФК «Луки-Энергия» поделился впечатлениями от дерби Псковской области

03 августа 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Футбольное дерби Псковской области

03 августа 2023

Главный тренер ФК «Псков» прокомментировал результат кубкового матча


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...