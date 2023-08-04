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Общество

16 тайников с деньгами нашли псковские таможенники за полгода

16 тайников с валютой обнаружили псковские таможенники за первое полугодие 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской таможни. 

Фото: пресс-служба Псковской таможни

Факты незаконного перемещения валюты были выявлены на российско-латвийской и российско-эстонской границе. Выезжая из России, граждане пытались спрятать валюту на сумму 1,28 млн долларов США.

Кроме того, за полгода сотрудники таможни пресекли 101 попытку недекларирования денежных средств на сумму, превышающую 126 тысяч долларов США. По данным фактам возбудили семь уголовных дел и 101 дело об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 8 млн рублей.

Также при подаче 184 пассажирских таможенных деклараций граждане превысили разрешенные нормы вывоза иностранной валюты. В результате этого псковские таможенники предотвратили вывоз 3,13 млн долларов США в эквиваленте.

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16 тайников с деньгами нашли псковские таможенники за полгода


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