Завершён первый этап благоустройства «Маминого парка» в Псковском районе

10:35, 04 августа 2023, ПАИ

Завершён первый этап благоустройства общественной территории «Мамин парк» в деревне Тямша Псковского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Работы производит ТОС «Тямша» совместно с администрацией сельского поселения.

На участке площадью 30 соток рабочие спилили старые деревья и сняли верхний слой почвы. На эти мероприятия выделили 200 тысяч рублей.

В 2024 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» эта территория будет дальше благоустраиваться, на ней планируется разместить детскую площадку, амфитеатр и скейт-площадку.