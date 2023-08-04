Арбитражный суд Псковской области поставил точку в вопросе по замене мусорных контейнеров

12:22, 04 августа 2023, ПАИ

Арбитражный суд Псковской области отказал в иске установить контейнеры для вывоза ТКО по требованию ООО «13 квартал», сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Отметим, что иск организация направила в адрес регионального оператора ООО «Экопром».

Таким образом, ранее заявленная позиция филиала ООО «Экопром» об обязанности замены контейнеров на контейнерных площадках управляющими организациями подтверждена судебным решением № А52-1364/2023.