Арбитражный суд Псковской области поставил точку в вопросе по замене мусорных контейнеров
Арбитражный суд Псковской области отказал в иске установить контейнеры для вывоза ТКО по требованию ООО «13 квартал», сообщается в группе «Мехуборка Псков» в соцсети «ВКонтакте».
Отметим, что иск организация направила в адрес регионального оператора ООО «Экопром».
Таким образом, ранее заявленная позиция филиала ООО «Экопром» об обязанности замены контейнеров на контейнерных площадках управляющими организациями подтверждена судебным решением № А52-1364/2023.
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