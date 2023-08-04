До +27 градусов ожидается сегодня в Псковской области

10:43, 04 августа 2023, ПАИ

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области сегодня, 4 августа. Об этом сообщается в официальной группе региона в соцсети «ВКонтакте».

Днём местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ожидаются грозы.

Будет дуть ветер южных, юго-западных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +12 до +17 градусов, днём – от +22 до +27 градусов.