Псковичей научат делать куклу-оберег
Мастер-класс по созданию обережной куклы пройдёт в Музейной мастерской Палат у Сокольей башни Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Мероприятие состоится на территории Довмонтова города с 11:00 до 17:00 5 августа. «Славянские куклы-обереги дошли до нас из глубокой древности. В дохристианские времена они присутствовали в каждом доме, сопровождали человека на протяжении всей его жизни. В рамках мастер-класса вы сможете изготовить два рукодельных сувенира», – отметили в учреждении.
Кроме того, все желающие смогут узнать о традициях изготовления кукол на Руси.
Мероприятие платное, действует Пушкинская карта. Телефоны для справок: (8 8112) 33-13-90 (добавочный 1).
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