Псковичей научат делать куклу-оберег

17:14, 04 августа 2023, ПАИ

Мастер-класс по созданию обережной куклы пройдёт в Музейной мастерской Палат у Сокольей башни Псковского кремля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Мероприятие состоится на территории Довмонтова города с 11:00 до 17:00 5 августа. «Славянские куклы-обереги дошли до нас из глубокой древности. В дохристианские времена они присутствовали в каждом доме, сопровождали человека на протяжении всей его жизни. В рамках мастер-класса вы сможете изготовить два рукодельных сувенира», – отметили в учреждении.

Кроме того, все желающие смогут узнать о традициях изготовления кукол на Руси.

Мероприятие платное, действует Пушкинская карта. Телефоны для справок: (8 8112) 33-13-90 (добавочный 1).