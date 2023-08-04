Качество воды в роднике на улице Советской Армии в Пскове проверили учёные

17:43, 04 августа 2023, ПАИ

Качество воды в роднике на улице Советской Армии в Пскове, у храма Святого Пантелеимона, исследовали учёные ПсковГУ. По оценке специалистов, в образцах содержатся биогены (аммоний-ион, нитрит-ион), что может свидетельствовать о возможном загрязнении источника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Количественный химический анализ (КХА) провела доцент кафедры химии и естественно-научного образования ПсковГУ Лариса Никольская. Исследование прошло в рамках проекта «Родники РГО», согласно государственным стандартам (ГОСТ) и природоохранным нормативным документам федерального уровня (ПНД Ф).

С используемой химической терминологией показателей и значений можно ознакомиться на специализированном портале.