16 изъятых беспилотников псковские таможенники передали на нужды СВО

14:02, 04 августа 2023, ПАИ

Псковские таможенники за шесть месяцев 2023 года передали для нужд СВО 16 квадрокоптеров, 23 кубометра пиломатериалов и другие стройматериалы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди переданного: 16 квадрокоптеров, комплект опор насосной станции, 430 килограммов кровельного материала, 23 кубометра пиломатериалов, металлические строительные леса, профильные металлические трубы и гидравлические тележки для перевозки грузов.

«Все переданные для нужд СВО товары перемещались через таможенную границу с нарушением таможенного законодательства. Товары были изъяты, на основании постановлений судов обращены в федеральную собственность и переданы для нужд СВО», – пояснила начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Надежда Балюкова.