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Общество

16 изъятых беспилотников псковские таможенники передали на нужды СВО

Псковские таможенники за шесть месяцев 2023 года передали для нужд СВО 16 квадрокоптеров, 23 кубометра пиломатериалов и другие стройматериалы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Среди переданного: 16 квадрокоптеров, комплект опор насосной станции, 430 килограммов кровельного материала, 23 кубометра пиломатериалов, металлические строительные леса, профильные металлические трубы и гидравлические тележки для перевозки грузов.

«Все переданные для нужд СВО товары перемещались через таможенную границу с нарушением таможенного законодательства. Товары были изъяты, на основании постановлений судов обращены в федеральную собственность и переданы для нужд СВО», – пояснила начальник отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Надежда Балюкова.

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16 изъятых беспилотников псковские таможенники передали на нужды СВО


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