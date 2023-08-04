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Псковские гребцы вышли в полуфинал первенства России 

Псковские спортсмены Михаил Морозов, Илья Безлук, Матвей Дербенёв и Артемий Усанов вышли в полуфинал первенства России по академической гребле среди юношей до 19 лет на дистанции в 2000 метров. Соревнования проходят в Казани с 3 по 7 августа. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил тренер спортсменов Сергей Николаев.

Фото: Сергей Николаев

«Два наших экипажа без проблем отобрались в полуфинал, поэтому вечером они будут отдыхать во время добора. Завтра у нас будет выступление в полуфинале, в каждом из которых будет по шесть лодок. В финал пройдут лишь три», – отметил Сергей Николаев.

Экипаж Михаила Морозова и Ильи Безлука показал результат в 7 минут 36 секунд. Псковичи Матвей Дербенёв и Артемий Усанов преодолели дистанцию за 7 минут 41 секунду. Тренер спортсменов рассказал, что следствием невысокого результата является низкая конкуренция в рамках заезда.

«Так как первые три лодки выходили в полуфинал, результат невысокий. Ребята, которые уверенно проходили в полуфинал, особо и не рвали. В этом просто нет смысла. Наоборот, правильнее оставить силы на полуфинал и финал. Наша двойка – Илья Безлук и Михаил Морозов – пришла первой, никто им не смог ничего противопоставить, а вторая наша двойка в составе Матвея Дербенёва и Артемия Усанова поборолась за выход в полуфинал. Им пришлось пободаться, но на второй половине дистанции они разобрались. Не первые, конечно, но третье место также даёт путёвку в полуфинал», – сказал он. 

Сергей Николаев также выделил тот факт, что в таких экипажах псковичи ещё не выступали никогда. «У них наработан неплохой функционал за время сезона. Кончено, есть кое-какие ошибки, и сейчас мы их исправляем. Сейчас ребята провели свой предварительный заезд. Пришли и сказали, что надо с лодочкой немножко поработать. Мы сейчас работаем с лодкой, более скрупулёзно её настраиваем, вымеряем все сектора. В любом случае школа у них одна, тренера преподают одну науку. Если бы ребята перенимали специфику от разных тренеров, можно было бы переживать, а так как они от одного тренера, то более-менее знают и понимают друг друга», – объяснил тренер спортсменов.

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