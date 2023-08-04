Названа причина пожара в многоэтажке на улице Генерала Маргелова в Пскове

13:19, 04 августа 2023, ПАИ

Замыкание электропроводки настольной лампы стало причиной пожара в доме на улице Генерала Маргелова в Пскове, сообщается в телеграм-канале «ПАИ. Псковская сводка».

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Напомним, что пожар произошёл на улице Генерала Маргелова в доме № 15 в квартире на восьмом этаже.

К месту происшествия первыми прибыли сотрудники ГИБДД, которые начали проводить эвакуацию жильцов дома. Полицейские вывели из дома 15 человек, в том числе троих детей.