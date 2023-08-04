Развитие пригородного ж/д сообщения обсуждают в медиацентре ПАИ

13:16, 04 августа 2023, ПАИ

Онлайн-брифинг, посвященный развитию пригородного железнодорожного сообщения, проходит в медиацентре ПАИ.

Какие пригородные маршруты работают, насколько востребованы такие перевозки, сколько пассажиров перевезла РДЖ на пригородных направлениях?

Об этом расскажет заместитель генерального директора по пассажирской работе Северо-Западной пригородной пассажирской компании Сергей Максимов.