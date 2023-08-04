Развитие пригородного ж/д сообщения обсуждают в медиацентре ПАИ
Онлайн-брифинг, посвященный развитию пригородного железнодорожного сообщения, проходит в медиацентре ПАИ.
Какие пригородные маршруты работают, насколько востребованы такие перевозки, сколько пассажиров перевезла РДЖ на пригородных направлениях?
Об этом расскажет заместитель генерального директора по пассажирской работе Северо-Западной пригородной пассажирской компании Сергей Максимов.
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04 августа 2023
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