Из южной части Псковской области планируют запустить поезд в Белоруссию

18:31, 04 августа 2023, ПАИ

У жителей южных частей Псковской области может появиться возможность добраться до Белоруссии на поезде. Планируется возобновить движение приграничных пригородных поездов по маршрутам Великие Луки – Алёща (Белоруссия) и Новосокольники – Алёща. Об этом на онлайн-брифинге в медиацентре ПАИ сообщил заместитель генерального директора по пассажирской работе Северо-Западной пригородной пассажирской компании Сергей Максимов.

Поезда будут ходить один раз в неделю по средам. Движение согласуют с пригородными поездами Белоруссии на маршруте Алёща – Полоцк.

Как отметил Сергей Максимов, ранее, в 2014 году, поезд уже курсировал.