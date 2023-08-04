Из южной части Псковской области планируют запустить поезд в Белоруссию
У жителей южных частей Псковской области может появиться возможность добраться до Белоруссии на поезде. Планируется возобновить движение приграничных пригородных поездов по маршрутам Великие Луки – Алёща (Белоруссия) и Новосокольники – Алёща. Об этом на онлайн-брифинге в медиацентре ПАИ сообщил заместитель генерального директора по пассажирской работе Северо-Западной пригородной пассажирской компании Сергей Максимов.
Поезда будут ходить один раз в неделю по средам. Движение согласуют с пригородными поездами Белоруссии на маршруте Алёща – Полоцк.
Как отметил Сергей Максимов, ранее, в 2014 году, поезд уже курсировал.
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