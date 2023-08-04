50 медработников планируют привлечь в Псковскую область до конца года

14:36, 04 августа 2023, ПАИ

50 специалистов, в числе которых будут врачи и фельдшера, планируют привлечь в рамках федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в Псковскую область до конца этого года. Об этом сообщила заместитель председателя по кадровой политике комитета по здравоохранению региона Ирина Жаворонкова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам гостьи медиацентра, профильный комитет регулярно участвует в ярмарках вакансий и привлекает молодые кадры в регион из медицинских вузов и колледжей. Так, Псковская область наладила сотрудничество с университетом имени Мечникова, государственным Санкт-Петербургским педиатрическим университетом, с Тверским и Смоленским медвузами.

Также Ирина Жаворонкова рассказала о мерах социальной поддержки, которые предоставляются при трудоустройстве в государственные медицинские организации Псковской области.

«Они [меры поддержки. – ПАИ] не уступают по широте и разнообразию большинству российских регионов. Перечень этот достаточно широкий. В первую очередь, основное наше внимание направлено к мерам по приобретению жилья нашими медицинскими работниками. В нашей области это программа по предоставлению служебного жилья врачам и мера по компенсации коммерческого найма жилья врачам и фельдшерам», – подчеркнула Ирина Жаворонкова.

Кроме того, в области действует программа «Льготная ипотека» для медицинских работников, которая даёт возможность компенсировать за счёт стоимости областного бюджета порядка 30 % стоимости приобретаемого жилья.

«Хочется сказать, что эта мера очень востребована. Право на участие в этой программе имеют врачи любых специальностей. Главное условие – приобрести жильё, строящееся либо вторичное, и принести в комитет пакет документов», – уточнила гостья медиацентра.

Кроме жилищных программ, в регионе действуют программы по выплате подъёмных молодым специалистам. Размер выплаты составляет 300 тысяч рублей врачам поликлинического звена, 150 тысяч рублей врачам стационаров, 300 тысяч рублей фельдшерам в ФАПах и 50 тысяч рублей для остальных средних медицинских работников.

«Также предлагается врачам и фельдшерам, которые трудоустраиваются в сельских населённых пунктах, рабочих посёлках и малых городах, участие в федеральной программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» с выплатой до 1,5 млн рублей врачам и до 750 тысяч фельдшерам», – напомнила Ирина Жаворонкова.

Отметим, с ноября 2022 года благодаря поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова введены дополнительные выплаты для участников федеральной программы, которые выплачиваются за счёт средств областного бюджета в размере 500 тысяч рублей вне зависимости от того врач это или фельдшер.

«Не многие регионы могут похвастаться таким размером выплат. Эта выплата находит свой отклик, к нам приезжают специалисты из абсолютно различных областей России для того, чтобы работать у нас», – заключила зампредседателя профильного комитета.