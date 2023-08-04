Мужчина в светло-зелёной куртке пропал в Пскове
45-летний Андрей Петров пропал в Пскове. С 27 июля его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».
Мужчина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза синие.
Был одет в светло-зелёную куртку, тёмные спортивные штаны, чёрные шлёпанцы, светло-бежевую кепку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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