Мужчина в светло-зелёной куртке пропал в Пскове

14:42, 04 августа 2023, ПАИ

45-летний Андрей Петров пропал в Пскове. С 27 июля его местонахождение неизвестно. Об этом сообщается в группе регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Мужчина ростом 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы чёрные, глаза синие.

Был одет в светло-зелёную куртку, тёмные спортивные штаны, чёрные шлёпанцы, светло-бежевую кепку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.