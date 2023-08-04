Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 70 км побережья в Псковской области очистили от мусора

Мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной Общероссийской акции «Вода России» продолжаются на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В экологических субботниках приняли участие более 1,7 тысячи человек практически из всех районов области. Сотрудники администраций муниципальных образований совместно с представителями образовательных учреждений, организаций и волонтерами очистили от мусора 73 километров берегов рек и озер.

Акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













04 августа 2023

Каждый восьмой пскович считает себя интернет-зависимым – опрос

04 августа 2023

Хлебопекарню XIV века в Пскове законсервируют специалисты московского ВООПИиК

04 августа 2023

Более 70 км побережья в Псковской области очистили от мусора

04 августа 2023

До +29 градусов ожидается в Псковской области 5 августа

04 августа 2023

Псковичей приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

04 августа 2023

Фолк-группы Spiritual Seasons и DarkRiver выступят на фестивале «Железный град» в Изборске

04 августа 2023

С какими проблемами чаще всего обращаются псковичи к пародонтологу, рассказала врач

04 августа 2023

Чем отличается пародонтоз от пародонтита, объяснили псковичам


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...