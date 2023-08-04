Более 70 км побережья в Псковской области очистили от мусора

16:46, 04 августа 2023, ПАИ

Мероприятия по очистке берегов водных объектов в рамках ежегодной Общероссийской акции «Вода России» продолжаются на территории Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В экологических субботниках приняли участие более 1,7 тысячи человек практически из всех районов области. Сотрудники администраций муниципальных образований совместно с представителями образовательных учреждений, организаций и волонтерами очистили от мусора 73 километров берегов рек и озер.

Акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».