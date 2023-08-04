Сбор зерновых культур и рапса начался в Псковской области

15:21, 04 августа 2023, ПАИ

Уборку зерновых культур и рапса начали специалисты сельхозпредприятий в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работы организовали предприятия «Тригорское», «АгроНова», «ПсковАгроИнвест», «Веть», «Скангали». Уборка ведётся в Великолукском, Дновском, Дедовичском, Порховском, Псковском, Пыталовском и Себежском районах.

К настоящему моменту с площади 1,2 тысячи гектар обмолочено 3,2 тысячи тонн зерновых культур при урожайности 28,7 ц/га. Рапс убран с площади 0,15 тысяч гектар, намолочено 0,42 тысяч тонн при урожайности 28 ц/га.