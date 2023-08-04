Разбившего мемориал советским воинам островича признали невменяемым

15:38, 04 августа 2023, ПАИ

Житель Островского района, разбивший в июле 2022 года мемориал советским воинам в Острове, признан невменяемым и направлен на принудительное лечение. Об этом ПАИ сообщили в районной прокуратуре.

Установлено, что 60-летний житель Островского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью 9 июля 2022 года в сквере на улице 1 Мая в Острове повалил на землю три памятные доски мемориала советским воинам 146-й стрелковой дивизии, погибшим при освобождении Островского района от немецко-фашистских захватчиков в период с 17 по 27 июля 1944 года. Памятные доски при падении раскололись.

Островский городской суд освободил мужчину от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 243.4 УК РФ. Согласно заключению проведённой экспертизы, на момент совершения преступления мужчина находился в состоянии невменяемости. Его направили на принудительное лечение в медицинскую организацию.

Постановление суда вступило в законную силу.