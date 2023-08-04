Себежские полицейские раскрыли кражу личных вещей у иностранца
Сотрудники полиции раскрыли кражу личных вещей у гражданина Белоруссии в Себеже. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
За помощью в полицию обратился 41-летний гражданин Белоруссии и заявил о краже личных вещей. Утром мужчина находился на автобусной остановке на улице 7 Ноября в Себеже. Неизвестный похитил у него дорожную сумку с вещами, а также мобильный телефон, банковские карты и деньги.
Сотрудники полиции смогли установить личность злоумышленника. Им оказался безработный 24-летний житель Себежского района. Во время обыска у него изъяли часть похищенного.
В отношении себежанина возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
По данному факту ведётся расследование.
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