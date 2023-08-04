В Пскове продолжается розыск пропавшего три месяца назад мужчины

15:49, 04 августа 2023, ПАИ

Полиция разыскивает 39-летнего Сергея Михайлова, пропавшего в Пскове три месяца назад. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, мужчина проживает на улице Труда в Пскове.

1 мая пскович без вести пропал. До настоящего времени его местонахождение неизвестно. Последний раз его видели на Запсковье.

На вид мужчине около 45 лет, рост около 180-185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, сверху на голове шрам.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Михайлова, просят сообщить в отдел разыскной работы УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 8 (952) 214-48-97 или в дежурную часть по номеру: 59-63-22.