Псковичка стала жертвой мошенников при попытке заработать на маркетплейсе

16:10, 04 августа 2023, ПАИ

Псковичка стала жертвой мошенников при попытке заработать в Интернете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

32-летняя псковичка обратилась за помощью в полицию с заявлением, что в мессенджер ей поступило сообщение от неизвестного. Собеседник предложил лёгкий заработок в Интернете. На одном из маркетплейсов необходимо было выкупить определённый товар, взамен женщина получит дивиденды в виде кешбэка. Доверчивая псковичка перевела собеседнику почти 67 тысяч рублей, но обещанной прибыли так и не получила.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ведётся расследование.