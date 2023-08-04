Псковичка стала жертвой мошенников при попытке заработать на маркетплейсе
Псковичка стала жертвой мошенников при попытке заработать в Интернете. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
32-летняя псковичка обратилась за помощью в полицию с заявлением, что в мессенджер ей поступило сообщение от неизвестного. Собеседник предложил лёгкий заработок в Интернете. На одном из маркетплейсов необходимо было выкупить определённый товар, взамен женщина получит дивиденды в виде кешбэка. Доверчивая псковичка перевела собеседнику почти 67 тысяч рублей, но обещанной прибыли так и не получила.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Ведётся расследование.
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