Псковичей приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор»

16:39, 04 августа 2023, ПАИ

Жители Псковской области могут принять участие во всероссийском конкурсе «Лучший дом. Лучший двор» – проект партии «Единая Россия». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Рассказать о своем положительном опыте содержания многоквартирного дома (МКД) или придомовой территории, а также деятельности управляющей компании можно до 10 октября. Заявки на конкурс от граждан и юридических лиц принимаются на сайте конкурса.

Конкурс проводится по четырём номинациям:

– Лучший двор (оценивается благоустройства двора и усилия жителей по ее созданию);

– Самый дружный дом (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей);

– Лучший подъезд (оцениваются качество работ и усилия жителей по его обустройству);

– Самый энергоэффективный дом (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).

Конкурс проводится в целях повышения активности и ответственности собственников в процессе содержания общего имущества многоквартирных домов, информирования граждан по вопросам защиты своих прав в сфере ЖКХ, а также современных практик и технологий управления МКД, в том числе – в сфере ресурсосбережения.

Основные задачи конкурса – выявить и обнародовать лучшие практики, поощрить активных собственников и качественно работающие управляющие компании.

Победители конкурса будут определены федеральным жюри из числа заявок, получивших наибольший рейтинг в «народном голосовании». Народное голосование продлится по 30 ноября. Итоги конкурса подведут в декабре.