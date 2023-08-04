Третий заезд форума «Истоки» в Печорах собрал более 150 участников

17:27, 04 августа 2023, ПАИ

Более 150 участников объединил третий заезд «Гармония» Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» с 27 по 3 августа. Итоги третьего заезда подвели на главной сцене форума. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Одной из главных целей третьего заезда «Гармония» стало проектирование содержательной части круглогодичного Молодёжного историко-культутрного центра «Истоки». Творческая молодёжь со всей России предложила свои инициативы и выступила со своими проектами по расширению инфраструктуры центра и программами развлекательных фестивалей для всех желающих.

Участники форума создали концепцию по организации и проведению творческих фестивалей на площадке центра, а также предложили свои идеи по формированию традиций и ритуалов форума «Истоки».

«Наша задача была разработать всё необходимое, чтобы «Истоки» зажили полной жизнью в формате круглогодичного центра. Мы обсуждали инфраструктуру и внутреннюю корпоративную культуру, которая должна сложиться в этом центре, концертные площадки, а также – с точки зрения концепции работы с молодёжью до 2030 года – какие предложения наша площадка может внести в эту концепцию, потому что в этом году будет принята новая её версия», – рассказал директор «РосФорум», вице-президент клуба молодых предпринимателей «Росмолодёжь.Бизнес» Дмитрий Захаров.

Участниками заезда стали студенты творческих вузов, молодые артисты, активисты арт-объединений, участники творческих конкурсов и фестивалей от 18 до 35 – более 150 человек со всей страны, в том числе из Донбасса и Новороссии. За семь дней заезда прошло более 20 лекций, дискуссионных сессий и мастер-классов, на которых участники смогли узнать тайны идеального публичного выступления, получить советы от ведущих искусствоведов страны по способам донесения смысловой нагрузки через искусство, а также – понять, как творцам работать с нейросетями.

«Та атмосфера, которую вы создали в этом заезде, заслуживает отдельной благодарности. Каждый день с утра и до вечера был наполнен не только лекциями, дискуссиями и тренингами, но и пением, танцами, репетициями. Я думаю, что энергетика «Гармонии» поразила не только меня, но и вас. Вы смогли за семь дней получить новые знания, показать себя, стать лучше и сплотиться в единую семью. Желаю вам успехов и новых побед», – обратился к участникам директор Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» Борис Сынтин.

Организаторы подготовили не только образовательную программу, но и концертную. Каждый желающий смог попробовать свои творческие навыки на талант-шоу «Истоки». Участников разделили на две команды, руководителями которых стали режиссёр, художественный руководитель ведущего творческого коллектива Москвы Театра-студии «ProТеатр» Владислав Маматенко и солист Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Игорь Охлопков. Каждая команда разделилась на направления по жанру и формату деятельности: вокал, инструментал, оригинальный жанр, чтение, дизайн и др. Задача была сделать абсолютно новый номер, который они представили 2 августа на гала-концерте талант-шоу «Истоки». В рамках неформального общения и обмена опытом со спикерами был организован квартирник, на котором участники представили свои наброски песен, сделанные на мастер-классе с автором-исполнителем, вокалисткой Мариной Горячих.

Организатиоры рассказали, что одним из самых ярких событий заезда стал фестиваль Русской культуры, прошедший 28 июля, в день Крещения Руси. В программе приняли участие такие артисты как театр-студия «ProТеатр», трио музыкантов «Во всю Ивановскую», солистка вокальной студии «Гармония» Анастасия Дамарская и православный воинский фольклорный лагерь «Русская Земля». Программу фестиваля открыл спектакль – участник IX Книжного фестиваля на Красной площади, спектакль-посвящение – «Параллельные» режиссёра Владислава Маматенко. Он основан на мемуарах, письмах, поэзии, музыке великих русских деятелей искусства – юбиляров этого года и не только: Сергея Рахманинова, Константина Станиславского, Фаины Раневской, Владимира Маяковского, Анны Ахматовой. Спектакль рассказал, как люди косвенно соприкасавшиеся, а то и вовсе не встречавшиеся в реальной жизни, восторгались и вдохновлялись творчеством друг друга. Организаторы добавили, что особенностью показа стало интегрирование участника форума «Истоки» за сутки до самого спектакля. Он прошёл предварительный кастинг и сыграл на сцене наравне с профессиональными актёрами.

«Мне было очень интересно поработать на сцене с актёрами-профи. Стоит отдать им должное и выразить огромную благодарность, так как они очень поддерживали меня и создали очень дружественную атмосферу. Именно она помогла мне справиться с моей ролью и насладиться игрой в спектакле», – поделился впечатлениями участник Молодёжного историко-культурного форума «Истоки» Альфред Гринмирис.

Образовательная программа форума прошла в главном инфраструктурном объекте круглогодичного Молодёжного историко-культурного центра «Истоки». Участники прослушали ряд лекций и мастер-классов от ведущих спикеров на различные темы: от «Тайны кириллицы: сакральные истоки письменности» до «Как работать с нейросетью Midjourney?».

По словам организаторов, финальная панельная дискуссия «Русский язык через призму творческих профессий» прошла при участии поэта и драматурга Ники Симоновой, спектакли по пьесам и стихам которой идут в театре Ленком Марка Захарова, Вахтанговском театре, на ледовых аренах и главных концертах, а также – актёра театра Ленком, музыкального руководителя Театра Вахтагова, певца, музыканта Андрея Сергиевского и филолога, специалиста по современной литературе и читательским практикам Анны Делианиди. Участники обсудили важность начитанности, философию сказок, а также то, как современная культура преобразовывает русский язык.

Помимо образовательной и концертной программы участники проделали работу по уборке территорий Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря и Паломнического центра, помогли в благоустройстве фасадов домов для жителей города Печоры, а также посетили музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское».

Помощь участникам заезда оказывали волонтёры из волонтёрского корпуса от «Росмолодёжь.Добро». В третьем заезде 26 добровольцев из восьми регионов России сопровождали участников на мероприятиях и экскурсиях, помогали решать возникающие вопросы оргкомитету форума, встречали спикеров и почётных гостей. Всего за время проведения форума в качестве волонтёров будет привлечено около 75 человек.

Также на протяжении всего заезда у участников была возможность оставить гуманитарную помощь для военнослужащих и жителей новых регионов России в «Корзине добра» от «Росмолодёжь.Добро». Она будет действовать на протяжении всех заездов, а по итогу гуманитарная помощь будет направлена военнослужащим, участвующим в специальной военной операции и жителям Донбасса и Новороссии.

Отметим, что организаторами форума выступает программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке правительства Псковской области, епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской епархии русской православной церкви, Псковского государственного университета.